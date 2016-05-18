美国安全管理部门对通用汽车安全决策监督再延最后一年

路透华盛顿5月17日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)给通用汽车的一封信件于周二公开，该机构在信中称，对通用汽车潜在车辆安全问题相关决策的监督将持续到2017年5月。

由于对数以百万辆计汽车点火开关缺陷应对不及时，通用汽车在2014年同意同意每月开会并加强监管，并被处以3,500万美元罚款，该缺陷与399起伤亡有关。路透看到该局在一封周五的信件中行使延长协议的权力，延长至第三年也是最后一年。(完)