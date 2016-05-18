美国安全管理部门对通用汽车安全决策监督再延最后一年

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透华盛顿5月17日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)给通用汽车的一封信件于周二公开，该机构在信中称，对通用汽车潜在车辆安全问题相关决策的监督将持续到2017年5月。
由于对数以百万辆计汽车点火开关缺陷应对不及时，通用汽车在2014年同意同意每月开会并加强监管，并被处以3,500万美元罚款，该缺陷与399起伤亡有关。路透看到该局在一封周五的信件中行使延长协议的权力，延长至第三年也是最后一年。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。