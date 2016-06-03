现代汽车计划推出“创世纪”品牌纯电动车--高管

路透韩国釜山6月3日 - 韩国现代汽车(005380.KS)高级副总裁Manfred Fitzgerald称，公司计划推出一款“创世纪”（Genesis）品牌的纯电动豪华车，扩大该高端品牌的产品阵容。

“我们会以‘创世纪’品牌，走在发展替代动力（车型）的路上，很显然，电动汽车在其中。”Fitzgerald周四在釜山车展期间对记者称。

“我认为，全电动汽车将成为汽车业的未来。”Fitzgerald称。他曾担任兰博基尼高管，后来加入现代汽车。

Fitzgerald未具体透露“创世纪”电动汽车推出时间等细节。

现代汽车在声明中称，计划明年上半年增推柴油版G80。

现代汽车在釜山车展上发布汽油版G80，是继G90后“创世纪”品牌第二款车型，下月将在韩国市场推出。（完）