现代汽车计划推出“创世纪”品牌纯电动车--高管

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透韩国釜山6月3日 - 韩国现代汽车(005380.KS)高级副总裁Manfred Fitzgerald称，公司计划推出一款“创世纪”（Genesis）品牌的纯电动豪华车，扩大该高端品牌的产品阵容。
“我们会以‘创世纪’品牌，走在发展替代动力（车型）的路上，很显然，电动汽车在其中。”Fitzgerald周四在釜山车展期间对记者称。
“我认为，全电动汽车将成为汽车业的未来。”Fitzgerald称。他曾担任兰博基尼高管，后来加入现代汽车。
Fitzgerald未具体透露“创世纪”电动汽车推出时间等细节。
现代汽车在声明中称，计划明年上半年增推柴油版G80。
现代汽车在釜山车展上发布汽油版G80，是继G90后“创世纪”品牌第二款车型，下月将在韩国市场推出。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。