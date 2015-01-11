美国个股：通用汽车计划推出电动车雪佛兰Bolt，剑指特斯拉Model 3

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透华盛顿1月10日 - 据华尔街日报周五报导，美国通用汽车 计划推出一款新型电动汽车，这款车的设计风格和价格将与特斯拉两年后上市的Model 3展开竞争。
这款电动车名为雪佛兰Bolt(Chevrolet Bolt)，售价3万美元，预计2017年上市。单次充电行驶里程为200英里，意在抢夺市场宠儿特斯拉 的市场份额。
虽然电动车销售远比不上汽油动力汽车，但市场正在增长。该报称，通用汽车将在下周的底特律汽车展上展出Bolt的早期款，以更强的姿态在这一领域抢占地盘。
报导称，这款汽车搭载了由韩国LG化学 生产的能量更为强大的电池。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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