分析：凯迪拉克再次走到十字路口

路透底特律7月12日（记者 Ben Klayman/Paul Lienert） - 约翰·德·尼琛（Johan de Nysschen）即将就任凯迪拉克总裁一职，他面临着前任未能完成的艰巨任务：如何重新定位通用汽车(GM.N)旗下这个拥有112年历史的高端车品牌，使之成为宝马和梅赛德斯-奔驰的真正竞争对手。

德·尼琛是凯迪拉克两年内的第三位总裁，与前任相比将拥有更多自主权。他或许也需要这一点。

在美国汽车市场，凯迪拉克受到德系豪华车品牌的冲击，后者借助主流和小众车型一统汽车市场，以2比1的销量领先凯迪拉克。

通用汽车用了多年时间将凯迪拉克重新打造成国际品牌，但该公司在本土市场重建凯迪拉克地位的努力却屡屡受挫。

德·尼琛需要立即扑灭灼伤凯迪拉克品牌形象的火灾。经销商处滞销汽车太多，而凯迪拉克几乎还没有足够适当的产品来挫挫德系车的锐气。他还必须面对经销商的大力度折扣，当中包括2014款ELR电动轿跑高达2万美元的折扣力度。除此之外，该公司今年多次召回汽车，涉及目前展销的各类车型。

这样或那样的问题引发了凯迪拉克走马灯式的高层更替。德·尼琛是被从日产汽车(7201.T)英菲尼迪品牌挖过来的，他将替代本周被任命为通用汽车全球公关政策高级副总裁的罗伯特·弗格森（Robert Ferguson）。

弗格森自2012年10月以来担任凯迪拉克品牌负责人。他的前任堂·巴特勒（Don Butler）去年8月离开通用汽车。就在巴特勒辞任的两周前，通用汽车解雇了凯迪拉克销售总监查斯·霍金斯（Chase Hawkins）。

凯迪拉克经销商周五称，该品牌需要具备两个条件才能成功：一是连贯的领导团队，二是在通用汽车内部作为独立实体运营的机会。

凯迪拉克在加州Sherman Oaks的经销商Casa de Cadillac的所有人、凯迪拉克全国经销商委员会成员德雷克（Howard Drake）称，该品牌需要“自己的团队、自己的资源，并且自负盈亏”。

“凯迪拉克受一些品牌认知问题困扰，约翰（德·尼琛）是树立品牌的大师，”德雷克说。他还补充说，通用汽车总裁丹·阿曼（Dan Ammann）对经销商称，他计划给德·尼琛“很大的自主权”。

凯迪拉克正在研发一些新产品，目标是扩大吸引力，尤其是对欧洲豪华车买家的吸引力。

LTS是凯迪拉克未来车型的最大亮点，这款旗舰轿车将于2015年末推出，目标直指宝马7系车和梅赛德斯-奔驰S级车。

来自供应商的消息人士称，凯迪拉克还计划在2017年末推出一款小型跨界车，目标对准宝马X3和梅赛德斯-奔驰GLA。

凯迪拉克高管称，随着这些产品的陆续推出，凯迪拉克必须调整和完善营销和广告策略。

“没有好产品就没有好品牌，”凯迪拉克首席营销官、宝马前营销高管Uwe Ellinghaus说。但“即使最好的产品，也不能自己推销自己”。

据通用汽车一位前高管称，重建凯迪克里品牌形象，提高美国民众对该品牌的认知度，可能将是德·尼琛及其团队面临的最大挑战。

“凯迪拉克在搞清楚谁是受众方面遇到麻烦，”他说。“我希望他们给德·尼琛所需的自主权和空间。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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