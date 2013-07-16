美股业绩：通用汽车上半年全球销量增长4%，中国和美国需求旺盛

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透底特律7月16日 - 美国最大汽车制造企业通用汽车 周二公布，今年前六个月全球销量上升近4%，因美国和中国市场的强劲需求超过了欧洲市场销售下滑的影响。
通用汽车今年上半年销售逾485万辆轿车及轻型卡车，因其两大地区市场的需求均至少增长7%：包括中国在内的国际市场，以及北美市场。
在与大众汽车(福斯汽车，Volkswagen) 争夺全球最大汽车厂商称号的竞争中，这一业绩让通用汽车处于领先位置。大众汽车上周公布六个月汽车销量增长5.5%，至470万辆。
丰田汽车 尚未公布上半年全球销售数据。去年该公司全球销量第一。
美国福特汽车 将于本月稍晚公布六个月全球销售数据。
包括中国市场在内的通用汽车国际业务，上半年销量上升7%，至近192万辆。通用汽车在中国的市场份额领先其他厂商，上半年在中国市场销量大增近11%，至纪录高位157万辆。中国是全球最大汽车市场。
该公司在北美市场销量增长7.7%，至逾164万辆。美国市场销量增加8%，至142万辆。
通用汽车在欧洲销量下降6.5%，至逾79.7万辆。在南美销量下滑1%，至近49.7万辆。
通用汽车表示，其主流品牌雪佛兰(Chevrolet)上半年全球轿车和卡车销量增长1.4%，至250万辆。雪佛兰在三大市场的销量均上升：美国(增加5.6%，至逾100万辆)，中国(增长6.1%至32.2万辆)，巴西(上升5.1%至30.5万辆)。(完)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别