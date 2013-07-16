美股业绩：通用汽车上半年全球销量增长4%，中国和美国需求旺盛

路透底特律7月16日 - 美国最大汽车制造企业通用汽车 周二公布，今年前六个月全球销量上升近4%，因美国和中国市场的强劲需求超过了欧洲市场销售下滑的影响。

通用汽车今年上半年销售逾485万辆轿车及轻型卡车，因其两大地区市场的需求均至少增长7%：包括中国在内的国际市场，以及北美市场。

在与大众汽车(福斯汽车，Volkswagen) 争夺全球最大汽车厂商称号的竞争中，这一业绩让通用汽车处于领先位置。大众汽车上周公布六个月汽车销量增长5.5%，至470万辆。

丰田汽车 尚未公布上半年全球销售数据。去年该公司全球销量第一。

美国福特汽车 将于本月稍晚公布六个月全球销售数据。

包括中国市场在内的通用汽车国际业务，上半年销量上升7%，至近192万辆。通用汽车在中国的市场份额领先其他厂商，上半年在中国市场销量大增近11%，至纪录高位157万辆。中国是全球最大汽车市场。

该公司在北美市场销量增长7.7%，至逾164万辆。美国市场销量增加8%，至142万辆。

通用汽车在欧洲销量下降6.5%，至逾79.7万辆。在南美销量下滑1%，至近49.7万辆。

通用汽车表示，其主流品牌雪佛兰(Chevrolet)上半年全球轿车和卡车销量增长1.4%，至250万辆。雪佛兰在三大市场的销量均上升：美国(增加5.6%，至逾100万辆)，中国(增长6.1%至32.2万辆)，巴西(上升5.1%至30.5万辆)。(完)