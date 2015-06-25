通用汽车发布新一代雪佛兰科鲁兹 冀望推动全球增长

路透底特律6月24日 （记者 Joseph White） - 通用汽车(GM.N)周三发布了新一代雪佛兰科鲁兹紧凑型轿车，这是通用汽车吸引新客户的关键之举，也暗示该公司所面临的竞争挑战。

2016款雪佛兰科鲁兹明年初上市，相比2015款，车身更大，但要轻250磅左右。通用估计，相比现有的2015款，2016款每车利润将增加1,500美元。

为了吸引年轻消费者，该车配置了时下热门的科技应用，包括可将智能手机与汽车仪表台显示屏连接的Android Auto和Apple CarPlay。2016款将在40个市场推出，包括美国、中国、巴西和印度。

2016款科鲁兹科技含量更高，是通用汽车CEO玛丽·巴拉提出的一个更广泛产品战略的一部分。玛丽·巴拉此前称，通用汽车可以无需与菲亚特克莱斯勒汽车公司(FCHA.MI)等其他厂家建立合作关系即可兴旺发展。

2016款科鲁兹在美国将面对同一价格区间的诸多竞争车型，这些同级车在性能、产品特点和功能方面相似，售价介于16,000到26,000美元左右。

通用汽车宣称，2016款配备的新型四缸发动机每加仑可行驶40英里，上路表现将不负所望。在节约燃料方面，2016款科鲁兹或可匹敌福特汽车(F.N)正在销售的Focus轿车。

2015款雪佛兰科鲁兹在美国的销售表现落后于表现领先的小型汽车，譬如丰田汽车(7203.T)的卡罗拉和本田汽车(7267.T)的思域。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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