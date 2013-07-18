《独家新闻》通用汽车推迟一年推出下一代雪佛兰科鲁兹--消息人士

路透底特律7月17日 - 熟悉通用汽车(General Motors) 计划的人士称，该公司已经将下一代雪佛兰科鲁兹(Chevrolet Cruze)的推出时间延后一年，因为设计有变，以及希望进一步销售更多现有车型。

消息人士称，下一代科鲁兹最初定于2014年稍晚亮相，现在将推迟到2015年12月开始生产。大部分消息人士要求在讨论通用计划时不具名。

加拿大汽车工人工会(CAW)的负责人已经在安大略省一家供应商工厂向会员宣布计划推迟。

“下一代雪佛兰科鲁兹计划要推迟一年到2015年开工，这个消息令人失望，”加拿大汽车工人工会Local 4451的主席Karen Fleming在4月的一篇通讯稿中表示。

通用汽车的发言人Annalisa Bluhm拒绝对未来产品计划置评，但表示科鲁兹销售不错，通用还刚刚推出了一款柴油版。

通用汽车曾表示下一代科鲁兹的内部和外部都将完全重新设计，加大行李箱和乘客空间，并且更加省油。