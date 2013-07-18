《独家新闻》通用汽车推迟一年推出下一代雪佛兰科鲁兹--消息人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透底特律7月17日 - 熟悉通用汽车(General Motors) 计划的人士称，该公司已经将下一代雪佛兰科鲁兹(Chevrolet Cruze)的推出时间延后一年，因为设计有变，以及希望进一步销售更多现有车型。
消息人士称，下一代科鲁兹最初定于2014年稍晚亮相，现在将推迟到2015年12月开始生产。大部分消息人士要求在讨论通用计划时不具名。
加拿大汽车工人工会(CAW)的负责人已经在安大略省一家供应商工厂向会员宣布计划推迟。
“下一代雪佛兰科鲁兹计划要推迟一年到2015年开工，这个消息令人失望，”加拿大汽车工人工会Local 4451的主席Karen Fleming在4月的一篇通讯稿中表示。
通用汽车的发言人Annalisa Bluhm拒绝对未来产品计划置评，但表示科鲁兹销售不错，通用还刚刚推出了一款柴油版。
通用汽车曾表示下一代科鲁兹的内部和外部都将完全重新设计，加大行李箱和乘客空间，并且更加省油。
今年上半年，科鲁兹在美国的销量增长17%至近13.4万辆，6月成为第二畅销轿车，仅次于丰田汽车 的中型车佳美(CAMRY)。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。