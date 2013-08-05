美国个股：通用汽车将中国业务从国际运营部门分拆出来，由前沃尔沃CEO执掌

路透底特律8月2日 - 美国通用汽车 周五表示，已将关键的中国业务从国际业务中拆分出来，并交由沃尔沃汽车的前首席执行官Tim Lee管理。

Tim Lee管理通用汽车的国际运营部已经近四年，他被任命为通用汽车中国区主席，并仍为全球制造业务负责人。

通用汽车称，这次调整可以使公司将更多重点放在中国，以及其他迅速发展的新兴市场。中国目前是全球最大的汽车市场。

“这将使我们更好地应对竞争，更好地利用国际市场的机遇，”通用汽车发言人Katie McBride称。

通用汽车表示，曾担任沃尔沃 和大众汽车 高管的Stefan Jacoby将接管其余的国际业务。这些业务涉及非洲、亚洲、欧洲和中东的100个国家和地区。(完)