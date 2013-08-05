美国个股：通用汽车将中国业务从国际运营部门分拆出来，由前沃尔沃CEO执掌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透底特律8月2日 - 美国通用汽车 周五表示，已将关键的中国业务从国际业务中拆分出来，并交由沃尔沃汽车的前首席执行官Tim Lee管理。
Tim Lee管理通用汽车的国际运营部已经近四年，他被任命为通用汽车中国区主席，并仍为全球制造业务负责人。
通用汽车称，这次调整可以使公司将更多重点放在中国，以及其他迅速发展的新兴市场。中国目前是全球最大的汽车市场。
“这将使我们更好地应对竞争，更好地利用国际市场的机遇，”通用汽车发言人Katie McBride称。
通用汽车表示，曾担任沃尔沃 和大众汽车 高管的Stefan Jacoby将接管其余的国际业务。这些业务涉及非洲、亚洲、欧洲和中东的100个国家和地区。(完)
(编译 李春喜 审校 张荻)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。