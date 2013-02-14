美股业绩: 通用汽车第四季获利低于预期,因欧洲业务亏损扩大

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透底特律2月14日 - 通用汽车 周四公布较预期疲弱的第四季获利,因欧洲业务亏损扩大,且该公司在核心北美市场无法维持车辆价格.
通用汽车自2010年重新上市以来,经历完整两个年度.此前该公司破产重整并接受政府500亿美元金援.
通用汽车第四季净利升至8.92亿美元,每股盈余(EPS)为0.54美元,上年同期分别为4.72亿美元和0.28美元.
扣除数个一次性项目,通用汽车每股盈余为0.48美元,较汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的水准略低0.03美元.
第四季营收增加3%至393亿美元,高于分析师预估的391.5美元.
2012年全年,通用汽车获利49亿美元,低于2011年的76亿美元,因税金增加且欧洲业务疲弱.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f