美股业绩: 通用汽车第四季获利低于预期,因欧洲业务亏损扩大

路透底特律2月14日 - 通用汽车 周四公布较预期疲弱的第四季获利,因欧洲业务亏损扩大,且该公司在核心北美市场无法维持车辆价格.

通用汽车自2010年重新上市以来,经历完整两个年度.此前该公司破产重整并接受政府500亿美元金援.

通用汽车第四季净利升至8.92亿美元,每股盈余(EPS)为0.54美元,上年同期分别为4.72亿美元和0.28美元.

扣除数个一次性项目,通用汽车每股盈余为0.48美元,较汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的水准略低0.03美元.

第四季营收增加3%至393亿美元,高于分析师预估的391.5美元.