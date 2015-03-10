美国个股：通用汽车计划回购50亿美元股票，达成协议避免代理权之争

一个投资者团体上个月指责通用所谓的“强化资产负债表”是囤积现金，通用为此提出了现金管理计划，以避免发生代理权之争。

一些投资者对通用股价在33美元附近的区间徘徊感到不满，这是通用2010年摆脱破产保护后首次公开发行时的价格。在周一的盘前交易中，通用股价上涨2.6%至37.78美元。

在2009年政府主导的破产后，通用的销售和获利逐步反弹，已经积累了约250亿美元的现金。

但通用表示，从现在起将在资产负债表中保留200亿美元现金，超出部分将返还给股东。

**投资者将获得更多现金**

通用的财务长Chuck Stevens表示，200亿美元现金足以让公司挺过一次衰退，并称公司将逐步降低现金的最低持有水平。

这意味着，通用最终向投资者返还的现金可能比周一规划的要多。

Wilson对通用公开未来几年的资本投资策略细节表示赞赏。

Wilson对路透表示，“真正的问题在于公司如何进行治理，以实现股东价值最大化。”(完) (翻译 王丽鑫/张荻；审校 郑茵/戴素萍)