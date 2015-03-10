美国个股：通用汽车计划回购50亿美元股票，达成协议避免代理权之争

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
一个投资者团体上个月指责通用所谓的“强化资产负债表”是囤积现金，通用为此提出了现金管理计划，以避免发生代理权之争。
一些投资者对通用股价在33美元附近的区间徘徊感到不满，这是通用2010年摆脱破产保护后首次公开发行时的价格。在周一的盘前交易中，通用股价上涨2.6%至37.78美元。
在2009年政府主导的破产后，通用的销售和获利逐步反弹，已经积累了约250亿美元的现金。
但通用表示，从现在起将在资产负债表中保留200亿美元现金，超出部分将返还给股东。
**投资者将获得更多现金**
通用的财务长Chuck Stevens表示，200亿美元现金足以让公司挺过一次衰退，并称公司将逐步降低现金的最低持有水平。
这意味着，通用最终向投资者返还的现金可能比周一规划的要多。
Wilson对通用公开未来几年的资本投资策略细节表示赞赏。
Wilson对路透表示，“真正的问题在于公司如何进行治理，以实现股东价值最大化。”(完) (翻译 王丽鑫/张荻；审校 郑茵/戴素萍)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周