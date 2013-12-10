美国个股：政府彻底退出通用汽车，纳税人蒙亏100亿美元

路透华盛顿12月9日 - 美国政府周一卖出通用汽车(GM) 所有剩余持股，为一段历史性的政府救助画上句号。

这次救助使纳税人亏损约100亿美元。

“在我们国家历史上非常重要的一页就此翻过，”财政部长杰克卢称。

通用是美国最大的汽车生产商，多年来被视为是美国工业实力的象征。不过，一场金融危机使其威风扫地，2009年甚至短暂陷入破产。

“我们对于这个重生机会总是心存感激，我们在竭尽全力，最大限度的利用这次机会，”通用汽车董事长兼首席执行官(CEO)艾克森在声明中称。

今年前九个月通用汽车获利43亿美元，股价上涨也使股东受益，虽然自2010年公开上市以来通用的股价涨幅远低于大盘。