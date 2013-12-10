美国个股：政府彻底退出通用汽车，纳税人蒙亏100亿美元

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透华盛顿12月9日 - 美国政府周一卖出通用汽车(GM) 所有剩余持股，为一段历史性的政府救助画上句号。
这次救助使纳税人亏损约100亿美元。
“在我们国家历史上非常重要的一页就此翻过，”财政部长杰克卢称。
通用是美国最大的汽车生产商，多年来被视为是美国工业实力的象征。不过，一场金融危机使其威风扫地，2009年甚至短暂陷入破产。
“我们对于这个重生机会总是心存感激，我们在竭尽全力，最大限度的利用这次机会，”通用汽车董事长兼首席执行官(CEO)艾克森在声明中称。
今年前九个月通用汽车获利43亿美元，股价上涨也使股东受益，虽然自2010年公开上市以来通用的股价涨幅远低于大盘。
随着政府的退出，通用自上市以来可以首次派息，而且如果董事会决定在外部寻找艾克森的接任者，通用也能提供更有竞争力的薪酬。(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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