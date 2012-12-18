“消费者报告”盛赞2013款雅阁

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透底特律12月18日 - 非营利组织“消费者报告”周二称，本田汽车(7267.T)旗下2013年款雅阁荣登美国中型四缸轿车榜首，领先于丰田凯美瑞和现代索纳塔。
六缸2013年款雅阁也表现卓越，与凯美瑞V6和凯美瑞混合动力车抗衡。
最新测评结果将公布在2月的《消费者报告》杂志，称该款雅阁“改变了中型轿车的格局”、“恢复领先地位”。通过“消费者报告”网站（ConsumerReports.org）也可以浏览测评结果。
测评结果称，该款雅阁拥有“内部宽敞、省油、富有驾驶乐趣以及性价比高”等优点。
“本田近几年其他改良车型未做到这点，但这款雅阁做到了。”该组织汽车测评部门负责人费希尔（Jake Fisher）说。
测评结果并指出，雅阁的3.5升V6“非常流畅而且动力十足”，加速方面甚至超越一些运动型汽车。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。