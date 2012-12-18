“消费者报告”盛赞2013款雅阁

路透底特律12月18日 - 非营利组织“消费者报告”周二称，本田汽车(7267.T)旗下2013年款雅阁荣登美国中型四缸轿车榜首，领先于丰田凯美瑞和现代索纳塔。

六缸2013年款雅阁也表现卓越，与凯美瑞V6和凯美瑞混合动力车抗衡。

最新测评结果将公布在2月的《消费者报告》杂志，称该款雅阁“改变了中型轿车的格局”、“恢复领先地位”。通过“消费者报告”网站（ConsumerReports.org）也可以浏览测评结果。

测评结果称，该款雅阁拥有“内部宽敞、省油、富有驾驶乐趣以及性价比高”等优点。

“本田近几年其他改良车型未做到这点，但这款雅阁做到了。”该组织汽车测评部门负责人费希尔（Jake Fisher）说。

测评结果并指出，雅阁的3.5升V6“非常流畅而且动力十足”，加速方面甚至超越一些运动型汽车。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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