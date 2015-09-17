本田推出新款思域 新车具运动风

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Joseph White

路透底特律9月16日 - 本田汽车 周三推出新款思域（Civic），在许多消费者避开小型轿车转而青睐SUV之际，力图重振其最畅销的思域车型。

2016款思域的外部设计将更具运动风，内饰亦作调整，且提供或标配或选配诸多功能，譬如自动紧急制动、苹果CarPlay车载系统或安卓车载系统Android Auto等。

本田美国销售部门执行副总裁孟德尔（John Mendel）称，新思域高速路况油耗每加仑超过64公里。而2015款思域城市路况油耗每加仑47公里，高速公路油耗每加仑61公里。

本田称晚些时候将公布新款思域售价，但Mendel透露售价将与当前车款相仿，当前思域起价约18,490美元。

思域是本田的支柱产品，年销量超过80万辆。但老款思域被批评造型单调且操控性一般。新款内饰更精致，外部设计则具运动型车的特征。

当前正值油价较低，且许多紧凑型SUV推出，吸引许多消费者放弃小型轿车。就美国市场而言，在截至8月31日的一年中，思域销量下滑了4%，而整体汽车和轻型卡车市场的销量上升了4%。

Mendel称，本田有信心思域的全球销量能维持在当前的水平。（完）