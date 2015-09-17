本田推出新款思域 新车具运动风

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Joseph White
路透底特律9月16日 - 本田汽车 周三推出新款思域（Civic），在许多消费者避开小型轿车转而青睐SUV之际，力图重振其最畅销的思域车型。
2016款思域的外部设计将更具运动风，内饰亦作调整，且提供或标配或选配诸多功能，譬如自动紧急制动、苹果CarPlay车载系统或安卓车载系统Android Auto等。
本田美国销售部门执行副总裁孟德尔（John Mendel）称，新思域高速路况油耗每加仑超过64公里。而2015款思域城市路况油耗每加仑47公里，高速公路油耗每加仑61公里。
本田称晚些时候将公布新款思域售价，但Mendel透露售价将与当前车款相仿，当前思域起价约18,490美元。
思域是本田的支柱产品，年销量超过80万辆。但老款思域被批评造型单调且操控性一般。新款内饰更精致，外部设计则具运动型车的特征。
当前正值油价较低，且许多紧凑型SUV推出，吸引许多消费者放弃小型轿车。就美国市场而言，在截至8月31日的一年中，思域销量下滑了4%，而整体汽车和轻型卡车市场的销量上升了4%。
Mendel称，本田有信心思域的全球销量能维持在当前的水平。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”