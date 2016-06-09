本田汽车在日本扩大召回行动 更换问题气囊

路透东京6月9日 - 本田汽车(7267.T)周四在日本召回总计约78万辆汽车，因高田(7312.T)气囊问题。

召回车型包括奥德赛(Odyssey)休旅车和飞度(Fit)微型小客车。

汽车生产商正在增加与高田气囊气体发生器有关的召回，此前高田在面临美国政府压力下，于上个月同意宣布在美国有更多的气囊存在缺陷。

另外，日产汽车在日本召回约23万辆Note迷你多功能用车(MPV)，因发动机(引擎)座支架可能存在缺陷。该公司还因转向系统问题，在日本、北美、欧洲、中国和其他地区共召回约5.72万辆Skyline和英菲尼迪品牌Q50汽车。(完)