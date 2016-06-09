本田汽车在日本扩大召回行动 更换问题气囊

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京6月9日 - 本田汽车(7267.T)周四在日本召回总计约78万辆汽车，因高田(7312.T)气囊问题。
召回车型包括奥德赛(Odyssey)休旅车和飞度(Fit)微型小客车。
汽车生产商正在增加与高田气囊气体发生器有关的召回，此前高田在面临美国政府压力下，于上个月同意宣布在美国有更多的气囊存在缺陷。
另外，日产汽车在日本召回约23万辆Note迷你多功能用车(MPV)，因发动机(引擎)座支架可能存在缺陷。该公司还因转向系统问题，在日本、北美、欧洲、中国和其他地区共召回约5.72万辆Skyline和英菲尼迪品牌Q50汽车。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。