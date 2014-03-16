日本个股：本田在美国召回近90万辆奥德赛汽车，因存在起火风险

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透底特律3月15日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五公布的通告显示，日本本田汽车 正召回近90万辆奥德赛(奥迪斯，ODYSSEY)汽车，因存在起火隐患。
本田汽车3月13日提交NHTSA的文件显示，2005-2010年在阿拉巴马州生产的奥德赛汽车燃油泵部件可能破裂并引发漏油，提高起火风险。本田并表示尚未有与该问题有关的起火或伤害情况报告。
本田称，因为此次召回涉及886,815辆奥德赛汽车，合适的维修配件在夏天之前不会到位。但公司将向用户提供“过渡”部件，用户将从4月开始接到通知。
本田称，已经调查了引起油泵过滤器盖破裂的几个可能原因。本田表示，该部件由日本供应商Denso在美国制造。
本田表示，召回车辆是在阿拉巴马州林肯工厂于2004年6月23日至2010年9月4日期间生产的。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。