焦点：丰田将推燃料电池车 为绿色汽车竞争助力

路透日本丰田市/加利福尼亚州尔湾4月17日（记者 Norihiko Shirouzu/Paul Lienert/YokoKubota） -1997年，丰田(7203.T)革命性车型、全球首款在商业上大获成功的混合动力车--普锐斯横空出世，让竞争对手们措手不及。如今，该公司采用一种宛如来自科幻片的技术，试图重现往昔的辉煌。

该公司明年将在美国、日本和欧洲推出一款氢动力车。眼下，该公司内部将此款车型称为2015FC，即燃料电池车（fuel-cell cars）。

燃料电池车使用的“一堆”电池，可通过电气化学方式将氢与氧结合以产生电力，从而带动汽车运转。这种汽车的唯一排放物是水汽，续航时间是电动汽车的五倍，只需几分钟就能加满氢，比电动汽车的最快充电速度要快出很多。

2015FC的推出，将为丰田持续20年的曲折探索道路画上句点。在这20年间，该公司先是艰难地让相关技术变得可行，然后又努力降低制造成本以便让定价变得现实。与此同时，该公司还一直在追赶竞争对手本田汽车(7267.T)，后者的氢动力车FCXClarity在业界已领先一步。

“随着2015 FC的面世，我们认为我们在一定程度上压倒了竞争对手，”丰田高管小木曾聪（Satoshi Ogiso）近期在集团全球总部接受采访时说。“通过这款车型，我们朝着推动燃料电池车走向日常生活迈进了一大步。”

此外，丰田高管及工程师称，公司还愿意长期亏本出售2015 FC，以普及相关的新技术。这与当初推广普锐斯的做法如出一辙。

这样一来，如果由一组经理和工程师提出的定价方案获得管理层的批准，像加利福尼亚州等主要“绿色”市场的车主们，或许就可以大概3-4万美元来购买一辆这样的汽车，这一价钱不包括政府补贴。与之相比，通用汽车(GM.N)近乎纯电动的插电式混合动力车Chevrolet Volt，在美国的起售价大约为3.5万美元。

对于燃料电池车的厂商而言，缺乏基础设施是他们面临的主要挑战，目前全球的氢燃料站屈指可数。据丰田高层称，对于建造氢燃料站的成本，各方的估计迥然不同，但在美国建造一个氢燃料站，就要耗费大约200万美元。

安全也是要考虑的问题之一。处理不当时， 氢是一种高度易燃的元素。

研发燃料电池车的其他全球汽车企业还包括戴姆勒(DAIGn.DE)、现代汽车(005380.KS)和本田。

由于这项新技术需要时间来获得认可，就连丰田也预期，从目前开始的10年中，燃料电池车每年的销量可能只有数万辆。

小木曾聪将丰田这20年的努力比作“在黑暗的隧道里赛车”。

“你不知自己是领先还是落后，”53岁的小木曾聪说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。