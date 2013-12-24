韩国个股：现代和起亚汽车与车主就夸大油耗诉讼和解，支付3.95亿美元补偿

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透底特律12月23日 - 韩国现代汽车 和起亚汽车 的美国分公司周一表示，已就夸大汽车燃油经济性诉讼，与相关车主达成和解，将向后者支付总计3.95亿美元。
协议涉及大约600,000辆现代和300,000辆起亚2011至2013年款汽车的美国车主。
2012年11月，两家公司承认将单位汽油里程数夸大了至少每加仑一英里。此前美国国家环境保护局(EPA)发现，13款现代和起亚2011和2013年款汽车实际油耗与油耗标定不符。
两家公司各自的补偿金额将取决于有多少车主选择一次性补偿，而非“终生补偿”计划。根据“终生补偿”计划，车主将获得实际油耗与公司宣称油耗差额的补偿金。
现代估计其将支付总计约2.1亿美元的补偿金，而起亚料将支付1.85亿美元。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。