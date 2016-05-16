独家：现代汽车再次挖角宾利 推动旗下豪车品牌

图为现代汽车的logo。 REUTERS/Chaiwat Subprasom

路透北京5月16日 （记者 Norihiko Shirouzu） - 继去年延揽宾利设计总监卢克·唐克沃克（Luc Donckerwolke）后，现代汽车(005380.KS)将宣布聘得宾利首席外观设计师Sangyup Lee。

Lee将与唐克沃克携手，主导现代的“创世纪”（Genesis）豪华汽车品牌。“创世纪”项目由现代集团的准接班人郑义宣（Chung Euisun）推动。

一位消息人士告诉路透，现代认为除非能挺进新市场，否则增长前景受限。对现代而言，这意味着要开拓豪车或皮卡市场，以及东南亚部分市场。目前现代年销量约800万台车。

Lee称，他将作为负责现代和“创世纪”设计的副总裁加入现代，向唐克沃克汇报。唐克沃克将领导现代新成立的“杰出设计事业部”（Prestige Design Division），并担任现代的全球设计负责人。

宾利发言人Andrew Roberts证实Lee“已从宾利辞职，任职于另一个品牌”。

现代发言人拒绝置评。

现年46岁的Lee自2012年起负责宾利的外观设计，之前曾就职于大众汽车(VOWG_p.DE)和通用汽车(GM.N)。他曾担纲设计宾利的“添越”（Bentayga）SUV。（完）