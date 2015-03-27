模块化大变身：丰田革故鼎新欲重铸辉煌

(本文由路透中文网编译提供)

路透日本丰田市3月26日 （记者 Chang-Ran Kim） - 丰田汽车 计划进行全面改造，对汽车设计、技术、工厂和供应链进行全面检视，意欲摆脱过往产品可靠但乏味的品牌形象，以在残酷的汽车市场中继续雄踞龙头地位。

数十年来，丰田通过在许多不同车型上使用同样的部件奠定了全球汽车市场的领导地位。这种方法虽然高效，但生产出来的汽车款式单调。举例来说，引擎周边部件采用千篇一律的设计令丰田车头看起来方方正正，缺乏趣味。

丰田正在推行“丰田新全球架构”（TNGA），打算推进标准化车辆工程，譬如在轿车、运动车型、SUV和卡车等不同车型上使用相同的最佳‘臀点’座位设计。这可减少所需的气囊种类，气囊模型可从流水线的一端而非两端即可安装，从而提高工厂效率。

为了彻底重塑车型，丰田计划降低发动机罩与汽车重心位置，打造更佳款式，改善驾驶体验。新的汽车平台将使用更节能的发动机，还有轻型刚性架构。新车型将分批推出，外界普遍预计丰田今年将先推一款中型车，普遍认为会是第四代普锐斯（Prius）混合动力车。

丰田的全盘改造预计最起码能节省五分之一的研发成本，省下来的资金将用于增加或者定制其他高科技功能，譬如自动刹车，以满足不同市场需求。

丰田的战略并非首创。丰田的主要竞争对手大众已推出了横置发动机模块化平台（MQB)，将其应用于大众五分之一的车辆上。

丰田副总裁、TNGA框架设计师加藤光久在周四的一份进度报告上称，丰田预期到2020年有一半的丰田汽车都采用TNGA平台。

TNGA反映了全球汽车市场的变迁。车企在质量和节约燃料方面几已同质化，尖端功能成为决定胜负的关键战场。

“TNGA不只是为了追赶大众和其他竞争对手而推出的更具成本效益的汽车设计方式”，一位不愿具名的丰田高管说道，因他未被授权向媒体评论。“这从根本上变革了我们设计新车和获取科技、以及运用这些科技制造最终成品的方式。”

**模块化设计**

自2009年掌舵丰田以来，社长丰田章男便欲驾驭他祖父一手打造的丰田这艘大船回到正轨，制造更多造型优美富有吸引力的车型，而非性能可靠却呆板无趣的产品。上世纪丰田凭借“可靠但无趣的”汽车风靡全球，称霸车市。

“其他汽车制造商可能会设计部件以适应外饰造型的需要，”曾在马自达汽车担任模块架构工程师和咨询顾问的日野聪（Satoshi Hino）说道。“减少汽车部件可确保品质，因此在20世纪至关重要。但进入21世纪，一方面依然要限制新部件的数量，但必须要打造设计独特、造型优美的汽车。模块化设计可以做到这一点，TNGA追求的正是这一点。”

丰田周四称，计划通过TNGA将工厂为改产新车所需的投资在2008年水平的基础上砍掉一半，并大幅削减对新工厂的投资，幅度约为40%。

“发达国家汽车市场已经饱和，发展中国家的汽车消费者愈来愈挑剔，汽车市场的角逐将因此更加激烈残酷，”法国思迈汽车信息咨询公司高级分析师Satomi Hamada说道。