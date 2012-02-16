雷克萨斯荣登2009年款豪华车可靠性调查榜首

路透底特律2月15日电---J.D. Power & Associates周三称，丰田汽车的高端品牌雷克萨斯在一项汽车可靠性调查中成功问鼎，克莱斯勒垫底。

调查显示，2009年款汽车的品质升至纪录最高水平。该调查的对象为过去三年一直使用某种品牌车辆的用户。

J.D. Power & Associates全球汽车副总裁David Sargent表示，尽管2009年是汽车历史上最不景气的年份之一，当年生产的汽车可靠性却高於1990年以来的任何一次调查。

“数据非常清晰。这次调查显示汽车品质最高。这对汽车行业是个很好的证明。一些汽车生产商面临绝境，所有生产商产品销售都很艰难。”

排名在雷克萨斯以後的品牌分别为：保时捷、通用汽车旗下的凯迪拉克 、丰田、丰田旗下的Scion、戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰、福特汽车旗下的林肯和福特。

非豪华车品牌的排名为：丰田、福特、现代和本田。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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