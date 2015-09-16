大城市年轻人对自动驾驶汽车最感兴趣--调查

路透底特律9月15日 - 麦肯锡在周二发布的一项调查中称，如果自动驾驶系统允许驾驶者在想开时就开，那么自动驾驶汽车对驾驶者而言将会更有吸引力。

汽车与移动互联网连接以及可实现至少部分自动驾驶的技术，在本周的法兰克福车展上大放异彩。

主要车企纷纷表示，有意推出允许车辆在交通拥堵或高速路上自动驾驶的技术，当中包括戴姆勒(DAIGn.DE)、宝马(BMWG.DE)、通用汽车(GM.N)、特斯拉(TSLA.O)及日产汽车(7201.T)等。但在城市交通或遇到紧急情况时，此类系统还需依赖驾驶者。

麦肯锡这项对美国、中国及德国大约3,000名消费者的调查显示，生活在大城市的年轻人对自动驾驶汽车的兴趣最高。大约87%年龄在18-29岁之间的受访者表示，他们对拥有一辆自动驾驶汽车感兴趣。年逾60岁的受访者中持此观点的比例为66%。

大约79%的受访者称，他们会选择既能自动驾驶也能以传统方式驾驶、其它因素均等的车辆。相比之下，只有49%的受访者表示会选择完全自动驾驶的车辆。

在中国，城市道路交通缓慢，93%的受访者表示他们会选择可在部分时间自动驾驶的车辆。

麦肯锡还就数据安全问题对逾90名汽车行业高管进行了调查。75%的受访者称，他们的组织机构没有保护汽车免遭黑客攻击的策略。

麦肯锡汽车业务负责人Hans-Werner Kaas对路透称，车企必须改变他们的“电子机械工程文化”，更公开地与外部软件开发者及数据安全专家合作，以改善汽车系统的安全性能，开发消费者想要的应用。

“车企需要建开发者生态系统，”他说。“你永远不知道下一个具有突破性的应用会在哪儿问世。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。