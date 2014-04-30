奔驰在美国和加拿大召回28.4万辆C级车

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透底特律4月29日 -根据梅赛德斯-奔驰以及该公司提交给美国安全监管机构的文件，由于可能导致尾灯变暗或熄灭的电路问题，该公司正在美国和加拿大召开28.4万辆C级车。
根据该公司向美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）提交的文件，此次召回车辆涉及2008至2011年款的C300、C350和C63轿车，原因是一个接地电路问题可能导致尾灯变暗或熄灭，从而可能引发碰撞危险。
根据NHTSA文件，召回车辆中有252,867辆在美国。戴姆勒(DAIGn.DE)发言人称，其余召回车辆在加拿大，其他市场不受影响。戴姆勒是梅赛德斯-奔驰的母公司。
据NHTSA文件称，梅赛德斯-奔驰在2009年接到五份因电路连接故障导致尾灯出现问题的现场报告，但当时不知道具体原因，该公司随后进行进一步的研究。
根据文件，去年NHTSA对该问题展开调查，梅赛德斯-奔驰在同年10月提供了相关信息以作回应。NHTSA在2014年4月要求提供进一步信息并准备回应，戴姆勒则决定进行召回。
NHTSA称，对于之前没有升级和更换受腐蚀连接器的车辆，经销商将会为其更换灯座。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”