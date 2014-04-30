汽车行业：奔驰在美国和加拿大召回28.4万辆C级车

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律4月29日 - 根据梅赛德斯-奔驰以及该公司提交给美国安全监管机构的文件，由于可能导致尾灯变暗或熄灭的电路问题，该公司正在美国和加拿大召开28.4万辆C级车。
根据该公司向美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）提交的文件，此次召回车辆涉及2008至2011年款的C300、C350和C63轿车，原因是一个接地电路问题可能导致尾灯变暗或熄灭，从而可能引发碰撞危险。
根据NHTSA文件，召回车辆中有252,867辆在美国。戴姆勒 发言人称，其余召回车辆在加拿大，其他市场不受影响。戴姆勒是梅赛德斯-奔驰的母公司。
据NHTSA文件称，梅赛德斯-奔驰在2009年接到五份因电路连接故障导致尾灯出现问题的现场报告，但当时不知道具体原因，该公司随后进行进一步的研究。
根据文件，去年NHTSA对该问题展开调查，梅赛德斯-奔驰在同年10月提供了相关信息以作回应。NHTSA在2014年4月要求提供进一步信息并准备回应，戴姆勒则决定进行召回。
NHTSA称，对于之前没有升级和更换受腐蚀连接器的车辆，经销商将会为其更换灯座。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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