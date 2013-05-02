跨界车取代中型轿车成为美国家庭的新宠

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律5月1日 - 丰田凯美瑞和本田雅阁等家用车今年不再受青睐，美国家庭和婴儿潮时期出生的空巢人口发现，他们日常更愿意使用跨界车。

中型轿车依然是美国汽车产业中占比最大的细分市场。高管和分析人士周三表示，今年中型轿车的市场份额有所萎缩，同时福特翼虎等跨界车型实现扩张。

丰田汽车美国负责人Bill Fay在与记者探讨美国4月汽车销售时表示：“尽管中型车的同比销量依然在增长，但随着大量新式中型车的推出，中型车始终无法达到去年的增长水平。”

皮卡和运动型多功能汽车（SUV）目前是推动美国汽车销量的主要动力，主要汽车厂商4月销售情况也反映了这一现实。

跨界车变得越来越有吸引力，因为相比传统的轿车，跨界车拥有更多空间容纳各种杂物和用品，也更方便人们上下车。耗油水平也有所改善。

或许最重要的是，中型轿车和紧凑型跨界车之间的价格鸿沟已经收窄。福特 翼虎、丰田 RAV4和本田 CR-V是紧凑型跨界车的代表。

根据美国专业汽车评价公司凯利蓝皮书(Kelley Blue Book)，一辆小型跨界车仅比传统的家用轿车贵1,300美元。

通用汽车 首席经济学家莫哈泰仁(Mustafa Mohatarem)表示：“从根本上讲，两者都服务于家用市场。”

“出于各种因素，中型轿车变得更小也更贵。人们正逐渐转向跨界车，因为他们很好地满足了家庭需要。”（完）