汽车产业：三菱召回使用高田气囊的蓝瑟(Lancer)轿车

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透底特律7月18日 - 三菱汽车 在美国佛罗里达、夏威夷、波多黎各和维京群岛召回使用高田 安全气囊的汽车。目前为止共有九家汽车商在包括上述地区在内的地方召回汽车，三菱是其中一家。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五公开的一份文件显示，三菱称将有限召回2004和2005年生产的蓝瑟(Lancer)轿车，召回车型的副驾驶那侧使用的是高田气囊，它的气体发生器可能会使气囊打开的力度过大。
“若撞车事故导致副驾驶座位前的气囊弹出，气体发生器可能断裂，金属碎片随之弹出，有可能导致乘客严重受伤，”NHTSA称。
在过去五年，已有约1,200万辆使用高田气囊或气体发生器的汽车被召回。
周五当天，高田宣布因为气囊问题，公司蒙受了约450亿日圆(4.4亿美元)“特殊损失”。(完) (编译 王丽鑫； 审校 白云)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)