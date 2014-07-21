汽车产业：三菱召回使用高田气囊的蓝瑟(Lancer)轿车

路透底特律7月18日 - 三菱汽车 在美国佛罗里达、夏威夷、波多黎各和维京群岛召回使用高田 安全气囊的汽车。目前为止共有九家汽车商在包括上述地区在内的地方召回汽车，三菱是其中一家。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五公开的一份文件显示，三菱称将有限召回2004和2005年生产的蓝瑟(Lancer)轿车，召回车型的副驾驶那侧使用的是高田气囊，它的气体发生器可能会使气囊打开的力度过大。

“若撞车事故导致副驾驶座位前的气囊弹出，气体发生器可能断裂，金属碎片随之弹出，有可能导致乘客严重受伤，”NHTSA称。

在过去五年，已有约1,200万辆使用高田气囊或气体发生器的汽车被召回。