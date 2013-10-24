日产因刹车缺陷全球召回18.8万辆车

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透底特律10月23日 - 日产汽车(7201.T)周三称，因刹车缺陷问题，将在全球召回188,302辆运动型多功能汽车(SUV)，其中主要在美国。
日产称，在美国受本次召回影响的为日产2013和2014款探路者、2013款英菲尼迪JX35以及2014款英菲尼迪QX60，共计151,695辆。其余受影响的车辆分布在加拿大、中国、俄罗斯、墨西哥及其他国家。
日产称迄今并无与该刹车缺陷问题有关的事故或人员受伤报告。
日产称，当受影响车辆在崎岖道路上刹车时，防锁死刹车系统的软件设置可能导致制动距离超出驾驶者的预期。
日产提交美国国家公路交通安全管理局的文件显示，日产将在未来60天内通知车主，经销商将免费为相关车辆重设防锁死刹车系统。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
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