经济疲弱使美国人换车时间拉长

市场分析公司Polk的研究发现，美国人新车持有时间约为六年，比发生经济衰退前长了27%，因经济疲软且轿车和卡车更加耐用。

路透底特律2月21日电---市场分析公司Polk的研究发现，美国人新车持有时间约为六年，比发生经济衰退前长了27%，因经济疲软且轿车和卡车更加耐用。

Polk从2001年开始对美国车辆注册数据进行研究，本次研究显示的新车平均使用时间最长。

研究表明，2011年第三季，新车平均使用时间为71.4个月，高於第一季时的66.7个月。2008年第三季起汽车销售开始下滑，在那以前新车持有时间约为56个月。

Polk认为，新车使用时间延长与以下三个因素相关：就业市场持续低迷导致人们谨慎支出、延长融资时间从而降低月供以及汽车品质提高。

Polk的研究还发现，二手车的使用时间约为50个月，2008年时为40个月。

Polk全球修配用零部件市场主管Mark Seng表示，美国汽车使用时间延长对更换零部件的供应构成挑战。

“根据我们的研究结果，我们正在与修配用零部件市场客户协作，帮助他们准备应对整个供应链的需求增加。”Seng说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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