麦肯锡称车企七成利润来自北美与中国市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约4月1日 - 管理咨询公司麦肯锡周三发布的报告中称，全球最大的汽车制造商有更多利润来自豪华车型，以及北美与中国市场。

这与业界高管本周在纽约车展上发表的言论不谋而合。业界高管称，看好中国的豪华车销售，并对美国市场持乐观态度，因该市场对运动型多用途车（SUV）和卡车的需求强劲。

麦肯锡分析师卡斯（Hans-Werner Kass）称，2008-2009金融危机后，北美的汽车制造商和供应商进行重组、削减产能，并精简整合了经销商网络。

卡斯称，美国汽车制造商的生产质量提升，也对业绩形成助益。

2014年全球最大的21家汽车厂商有约70%的利润来自北美与中国，该比例高于2013年时的65%。麦肯锡还发现，豪华车仅占2014年销量的12%，却贡献了总利润的38%，该比例高于2013年时的33%。

卡斯称，近年来中国市场的汽车销售增幅放缓，但销量增长仍可观。他还表示，中国的豪华车市场繁荣且呈增长势头。

卡斯指出，在北美市场，SUV和跨界车销售所占比例较高，这也是车企利润的驱动力。（完）