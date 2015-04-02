麦肯锡称车企七成利润来自北美与中国市场

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约4月1日 - 管理咨询公司麦肯锡周三发布的报告中称，全球最大的汽车制造商有更多利润来自豪华车型，以及北美与中国市场。
这与业界高管本周在纽约车展上发表的言论不谋而合。业界高管称，看好中国的豪华车销售，并对美国市场持乐观态度，因该市场对运动型多用途车（SUV）和卡车的需求强劲。
麦肯锡分析师卡斯（Hans-Werner Kass）称，2008-2009金融危机后，北美的汽车制造商和供应商进行重组、削减产能，并精简整合了经销商网络。
卡斯称，美国汽车制造商的生产质量提升，也对业绩形成助益。
2014年全球最大的21家汽车厂商有约70%的利润来自北美与中国，该比例高于2013年时的65%。麦肯锡还发现，豪华车仅占2014年销量的12%，却贡献了总利润的38%，该比例高于2013年时的33%。
卡斯称，近年来中国市场的汽车销售增幅放缓，但销量增长仍可观。他还表示，中国的豪华车市场繁荣且呈增长势头。
卡斯指出，在北美市场，SUV和跨界车销售所占比例较高，这也是车企利润的驱动力。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元