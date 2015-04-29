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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 11:04 BJT

汽车产业：美国汽车安全监管当局势将采取行动提高汽车召回效率

路透华盛顿4月28日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)局长Mark Rosekind周二称，预计两周内做好行动准备，提高产品召回速度，以降低旧款Jeep运动型车(运动休旅车，SUV)油箱火灾，及高田 气囊安全隐患。

Rosekind对记者称，预计该局人员将在下月初针对各案件提出选项计划，并承诺将尽可能积极将致死缺陷的危险降至最低。

“我们将考虑每个选项，尽量提高力度，”他在NHTSA审核提高汽车召回效率方法的会议间歇称。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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