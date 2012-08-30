莫斯科车展开幕 全球车商冀望在俄获得增长

2012年8月29日，莫斯科车展上展出的一辆起亚Quoris汽车。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科8月29日电(记者 Megan Davies)---随着莫斯科车展周三的开幕，那些让富豪一掷千金的豪华车固然吸引了大量眼球，但普通俄罗斯民众才是全球汽车制造商的关注点。汽车制造商迫切希望从俄罗斯市场分得一杯羹。

在莫斯科国际汽车沙龙(Moscow International Automobile Salon)，各种乐观预测纷至沓来。大众汽车(VOWG_p.DE)预测今年在俄罗斯的销量将增长30%，并宣布将在俄增加10亿欧元(13亿美元)的投资。

通用汽车(GM.N)也将在未来五年投资10亿美元，用於提高在俄罗斯的汽车产量，而雷诺(RENA.PA)认为俄罗斯有望取代巴西，成为其第二大市场。

雷诺俄罗斯地区负责人布鲁诺·安瑟兰(Bruno Ancelin)在接受路透记者采访时表示：“俄罗斯的情况跟欧美迥然不同，这里很多人只有旧车，或根本没有车，正在考虑购买新车。”

“这是一个充满潜在客户的市场，在未来很多年我们都可以挖掘这部分客户。”

组织者预计，此次车展在周五向公众开放後，将有超过100万人前来参观。

车展将展示24款全球首发新车型，21款在欧洲首发的车型，以及86款俄罗斯首发新车型。

喜欢飙车的访客将有机会一睹玛莎拉蒂GranCabrio跑车的风采。这款跑车的最高速度达到每小时285公里，在俄罗斯市场的标价为21万欧元(26.4万美元)。据悉，今年以来有超过40辆玛莎拉蒂在俄罗斯售出。

尽管俄罗斯依然是豪华车厂商的一块诱人蛋糕，但随着西欧经济的低迷和俄罗斯经济的增长，俄罗斯已成为普通汽车厂商争相抢夺的目标。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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