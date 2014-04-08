多数中型SUV在美碰撞测试中成绩差

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透4月8日 - 美国公路安全保险协会（IIHS）公布的小区域偏置正面碰撞测试（small overlap front-crash test）结果显示，多数中型SUV表现欠佳，这对于本已饱受安全疑虑打击的汽车业无异于雪上加霜。
此次测试的SUV中，仅雪佛莱的Equinox和通用旗下品牌GMC Terrain获得最高评级“良好”。
此次参加测试的九款车型中，丰田(7203.T)的汉兰达（Highlander）获得的评级是“可接受”，其余几款SUV的评级则为“勉强过关”或“差”。
IIHS称，表现最差的是马自达(7261.T)的CX-9和本田(7267.T)的Pilot，在碰撞后出现明显的结构性损毁。
IIHS表示，这样的碰撞测试比推行多年的偏置碰撞（moderate overlap test）测试更具挑战。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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