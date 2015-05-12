多数中型SUV碰撞测试表现不佳--IIHS

路透5月12日 - 大多数中型SUV在美国公路安全保险协会（IIHS）的碰撞测试中表现不佳，其中表现最差的是道奇酷威（Dodge Journey）。

据该协会，参加测试的七款车型中，日产汽车(7201.T)麾下的楼兰（Murano）和菲亚特克莱斯勒（FCA）(FCAU.N)(FCHA.MI)旗下的四门款吉普牧马人（Jeep Wrangler），是唯一获得“优秀”（good）成绩的车型。

据车企和IIHS称，这些SUV车型经历了小重叠面正面碰撞测试（small overlap front crash test）。这项测试比美国政府的正面碰撞测试更严格。

IIHS称，福特汽车(F.N)的Flex获得“良好”（acceptable）成绩，其它车型的成绩是“及格”（marginal）或“不及格”（poor）。

现代汽车(005380.KS)的Santa Fe和菲亚特克莱斯勒旗下的吉普切诺基和道奇酷威获得“及格”成绩。

1月份，包括菲亚特500和本田飞度在内的一些紧凑车型在IIHS的碰撞测试中表现逊色。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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