多数中型SUV碰撞测试表现不佳--IIHS

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月12日 - 大多数中型SUV在美国公路安全保险协会（IIHS）的碰撞测试中表现不佳，其中表现最差的是道奇酷威（Dodge Journey）。
据该协会，参加测试的七款车型中，日产汽车(7201.T)麾下的楼兰（Murano）和菲亚特克莱斯勒（FCA）(FCAU.N)(FCHA.MI)旗下的四门款吉普牧马人（Jeep Wrangler），是唯一获得“优秀”（good）成绩的车型。
据车企和IIHS称，这些SUV车型经历了小重叠面正面碰撞测试（small overlap front crash test）。这项测试比美国政府的正面碰撞测试更严格。
IIHS称，福特汽车(F.N)的Flex获得“良好”（acceptable）成绩，其它车型的成绩是“及格”（marginal）或“不及格”（poor）。
现代汽车(005380.KS)的Santa Fe和菲亚特克莱斯勒旗下的吉普切诺基和道奇酷威获得“及格”成绩。
1月份，包括菲亚特500和本田飞度在内的一些紧凑车型在IIHS的碰撞测试中表现逊色。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。