多数中型SUV碰撞测试表现不佳--IIHS

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透5月12日 - 大多数中型SUV在美国公路安全保险协会（IIHS）的碰撞测试中表现不佳，其中表现最差的是道奇酷威（Dodge Journey）。
据该协会，参加测试的七款车型中，日产汽车 麾下的楼兰（Murano）和菲亚特克莱斯勒（FCA） 旗下的四门款吉普牧马人（Jeep Wrangler），是唯一获得“优秀”（good）成绩的车型。
据车企和IIHS称，这些SUV车型经历了小重叠面正面碰撞测试（small overlap front crash test）。这项测试比美国政府的正面碰撞测试更严格。
IIHS称，福特汽车 的Flex获得“良好”（acceptable）成绩，其它车型的成绩是“及格”（marginal）或“不及格”（poor）。
现代汽车 的Santa Fe和菲亚特克莱斯勒旗下的吉普切诺基和道奇酷威获得“及格”成绩。
1月份，包括菲亚特500和本田飞度在内的一些紧凑车型在IIHS的碰撞测试中表现逊色。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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