多数紧凑型轿车碰撞测试成绩逊色--IIHS

美国考虑与欧盟磋商自贸协定 德国总理默克尔备感振奋
路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
路透底特律1月22日（记者 Deepa Seetharaman） -经过小面积正面碰撞其他车辆、电线杆和树木测试的最新测试，所有车型中包括菲亚特500和本田飞度（Fit）在内的次紧凑型轿车表现最差。
美国公路安全保险协会（IIHS）周三称，该协会对11款小型轿车进行所谓的小面积正面碰撞测试，只有通用汽车(GM.N)旗下的雪佛兰斯帕可（Spark）一款车型获得整体“可接受”（acceptable）评级。
表现最差的是本田飞度和菲亚特500。菲亚特500由克莱斯勒生产。
这样测试结果促使《消费者报告》杂志周三取消了对飞度的推荐。但该杂志称，即将上市的改款后的2015款飞度“设计新颖，加上本田近期在这一严格测试中的成绩”，新款飞度有望通过测试。
本田在声明中称，2015款飞度有望在所有IIHS测试中获得一个“好的评级”，包括小面积正面碰撞测试。
克莱斯勒称，菲亚特500“符合或高于所有政府规定的安全要求，并会继续在IIHS确认的侧面、翻滚、追尾和适当重叠正面碰撞这四大主要碰撞中提供高水平的保护。”
在测试的微型车中，有四款车型获得“及格”（marginal）评级，当中包括2014款福特嘉年华；包括丰田普锐斯在内的六款车型获得的评级为“差”（poor）；没有一款车型获得最高评级“良好”（good）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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