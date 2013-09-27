七款车型在美国IIHS防撞测试中拔得头筹

路透底特律9月27日 - 在美国公路安全保险协会（IIHS）新的正面防撞测试中，凯迪拉克、梅赛德斯-奔驰、沃尔沃和斯巴鲁获得最高评分。

该协会对2013-2014款车型拥有的防撞性能进行了评比，测试重点是正面碰撞报警系统和自动刹车系统。在越来越多的新车型中，这两个系统通常属于额外付费的选项。

此次测试对象为74款车型，当中包括中档车、豪华中型轿车和跨界车。

IIHS对七款车型给出“优良（superior）”评分，分别是通用汽车(GM.N)旗下的凯迪拉克ATS轿车和凯迪拉克SRX跨界车、吉利旗下的沃尔沃S60轿车和沃尔沃XC60跨界车、富士重工(7270.T)旗下的斯巴鲁Legacy轿车和斯巴鲁Outback、戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的梅赛德斯-奔驰C系列轿车。

IIHS称，获得最高评分的车型配备有自动刹车系统，在时速12-25英里的测试中，能明显减缓车速，或有助避免碰撞。

该协会还对这些新车型的侧面、后端、翻滚等防撞性能进行了测试和评比。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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