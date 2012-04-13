美国多款车型难以安装儿童安全座椅--研究

路透底特律4月12日电---据周四发布的一项研究，美国2010和2011年款的畅销车型中，仅有五分之一可供用户轻松安装儿童安全座椅。

去年，在容易安装儿童座椅的三大特征中，美国有七款车型不符合其中任何一项，当中包括2011年美国市场最畅销车型丰田(7203.T)Sienna XLE。

根据美国公路安全保险协会（IIHS）和密歇根大学交通研究所（University of Michigan Transportation Research Institute）的这项研究，在被评估的98款车型中，有21款完全符合研究人员设定的三项标准。

美国安全监管机构要求，2003年款及之後车型必须有供用户安装安全座椅的标准系统。这样的系统包括为儿童设置的固定座椅的下扣件和栓带，被称之为LATCH。

该研究报告作者之一、IIHS研究部门高级副总裁Anne McCartt称：“父母们有时碰到LATCH问题会责怪自己，但通常这样的问题应归咎於车辆，而非用户。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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