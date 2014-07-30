雪佛兰沃蓝达通过美国撞击测试 马自达5表现糟糕

路透多伦多7月30日(记者 Bernie Woodall) - 美国公路安全保险协会(IIHS)周三在声明中称，通用汽车旗下雪佛兰沃蓝达(Chevrolet Volt)是12辆参与测评的小型汽车中唯一获得“最高等级安全评定+”(Top Safety Pick+)的车型。

IIHS表示，在对十二款小型汽车的小区域偏置正面碰撞测试(small front overlap crash test)中，只有宝马公司(BMWG.DE)的Mini Cooper Countryman获得“优秀”的安全评分，而沃蓝达与另外四种车型获得了“可接受的”第二评级。

表现最差的是日本马自达公司(7261.T)的马自达5紧凑型迷你车。IIHS表示，自该机构2012年引入小区域偏置正面碰撞测试以来，马自达5是表现最差的三种汽车之一。另外两个分别是起亚(000270.KS)福瑞迪(Forte)小型汽车和丰田汽车旗下中型混合动力车--普锐斯V。

尽管Countryman在小区域偏置正面碰撞测试中的表现优于沃蓝达，但这款汽车并未获得“最高等级安全评定+”，因为该车没有正面碰撞预防系统。

沃蓝达拥有碰撞预警系统，提醒司机即将出现正面碰撞。这种系统在撞击即将发生时无需司机手动即可开启。

小区域偏置正面碰撞测试是美国三种正面碰撞测试之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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