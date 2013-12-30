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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 07:49 BJT

美国经济：12月汽车销售料增4%，全年销量料达2007年来最高

路透底特律12月30日 - 行业分析师表示，美国12月汽车销售可能将较上年同期增长约4%，受年底促销活动提振。

若真如此，2013年美国汽车销量将较上年增长约8%，至1,560万辆左右，为经济衰退前的2007年以来最佳年度表现。

主要汽车制造商将在周五公布12月销售报告。

J.D. Power & Associates表示，美国消费者12月料将支出逾340亿美元购买新车，为往年同期最高水平，并称全年购车支出亦料创下逾3,700亿美元的纪录高位。

汽车销售增长继续快于美国经济复苏。虽然2014年汽车销售预计将继续增长，但增幅料将放缓。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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