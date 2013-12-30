美国经济：12月汽车销售料增4%，全年销量料达2007年来最高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透底特律12月30日 - 行业分析师表示，美国12月汽车销售可能将较上年同期增长约4%，受年底促销活动提振。
若真如此，2013年美国汽车销量将较上年增长约8%，至1,560万辆左右，为经济衰退前的2007年以来最佳年度表现。
主要汽车制造商将在周五公布12月销售报告。
J.D. Power & Associates表示，美国消费者12月料将支出逾340亿美元购买新车，为往年同期最高水平，并称全年购车支出亦料创下逾3,700亿美元的纪录高位。
汽车销售增长继续快于美国经济复苏。虽然2014年汽车销售预计将继续增长，但增幅料将放缓。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。