韩国汽车市场遭德国豪华车攻陷

路透首尔11月17日（记者 Hyunjoo Jin） - 韩国今年从欧洲进口汽车的支出不出意外将超过对后者出口汽车的收入，这将是24年来的头一遭，以宝马(BMW)(BMWG.DE)和戴姆勒(Daimler AG)旗下的梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)为代表的德国豪华车军团攻陷了现代汽车(005380.KS)及其他韩国汽车厂商曾经牢不可破的堡垒。

2011年达成的《韩欧自由贸易协定》使得欧洲汽车进军韩国市场获减免关税，而韩国市场的品味也发生了变化。爱国热情使得韩国汽车市场由本土品牌一统天下，外国产汽车有时会遭人故意破坏。

10年前韩国汽车市场仅有3%市场份额属于进口车，现在则达到创纪录的14%。今年在韩国市场的进口车销售中，71%属于德国品牌，以宝马和梅赛德斯-奔驰等豪华车为代表。

“在过去，韩国（汽车产业）很落后，需要奋起直追，所以我们不得不给出优惠政策以扶持国内厂商，”40多岁的商人Park Hyun-suk表示，他居住在首尔富人聚集的江南区，开着一辆梅赛德斯-奔驰E级豪华车。

“但现在韩国汽车厂商已经不再是小公司了，我们没有义务支持他们。我们现在得放开市场。”

海关数据显示，韩国2014年前九个月从欧洲进口汽车的支出上涨了60%，达到46亿美元，与此同时韩国向欧洲出口汽车的收入为44亿美元。

“柴油车、30多岁的年轻消费者和豪华车品牌是进口车市场的推动力，”韩国汽车进口商协会官员Yoon Dae-sung表示，他预期随着面向更大众化用户的车型及德国以外品牌输入的增加，韩国市场的进口车将会更多。

而上周达成的中韩自由贸易协定中排除了汽车产品，令韩国汽车厂商长舒了一口气，因为这避免了中国制造的德国品牌汽车涌入韩国市场的风险，有助于韩国继续成为全球屈指可数的国产车在国内市场占主导地位的国家之一。

经销商Kim Young-chun说，在进口车狂潮的中心--江南区，一家大众（Volkswagen）(VOWG_p.DE)专卖店的现车已经不够卖了。

“我们不再接受途观（Tiguan）白色版的订单了，因为仅我们店就已经确定了约70-80个订单。”售价3.5万美元的途观是韩国最为畅销的进口车。

而除了“支持国货”的韩国消费者的支持外，现代、起亚(000270.KS)和双龙(003620.KS)等韩国本土汽车厂商过去还受到了50%税率的汽车进口关税的保护。在1990年代初期，当时韩国还奉行更具保护主义色彩的行业政策，部分消费者因担心成为税务审计的目标而不敢买外国车。

关贸协定推动韩国国内市场成为全球汽车厂商的新增长点，各大品牌在韩国推出从大到小各类车型，恐将进一步侵蚀现代和起亚把持的国内市场近70%的份额。

而尽管美国也与韩国达成了类似自贸协定，但美国汽车厂商在世界第11大汽车市场--韩国未能取得大的进展。

2014年的前10个月，韩国市场进口车的销售增长了33%，而现代仅增长3%。（完）

编译： 王燕焜 发稿： 程芳

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