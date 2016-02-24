奥迪当选美国《消费者报告》年度最佳汽车品牌

路透华盛顿2月23日（记者 David Shepardson） - 美国《消费者报告》杂志年度汽车品牌排名榜单揭晓，大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的奥迪品牌名列第一。

紧随其后的分别是富士重工业(7270.T)旗下的斯巴鲁、丰田汽车(7203.T)的雷克萨斯、保时捷及宝马(BMWG.DE)。

基于该杂志的路试、可靠性、安全性能及车主满意度得分，奥迪被评为最佳汽车品牌。

特斯拉Model S电动汽车在2014年和2015年当选《消费者报告》年度最佳车型，该杂志今年选择不评选年度最佳车型。

美国汽车品牌落后于其他多数车企，但通用汽车(GM.N)旗下的别克品牌排名第七。

通用汽车旗下畅销品牌雪佛兰排名第20，GMC排在第23位，凯迪拉克排名第24。

福特汽车(F.N)旗下的福特品牌排在第16位，但其畅销的F-150皮卡被评为最佳皮卡车型，为1999年以来首次获此殊荣。（完）