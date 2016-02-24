奥迪当选美国《消费者报告》年度最佳汽车品牌

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透华盛顿2月23日（记者 David Shepardson） - 美国《消费者报告》杂志年度汽车品牌排名榜单揭晓，大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的奥迪品牌名列第一。
紧随其后的分别是富士重工业(7270.T)旗下的斯巴鲁、丰田汽车(7203.T)的雷克萨斯、保时捷及宝马(BMWG.DE)。
基于该杂志的路试、可靠性、安全性能及车主满意度得分，奥迪被评为最佳汽车品牌。
特斯拉Model S电动汽车在2014年和2015年当选《消费者报告》年度最佳车型，该杂志今年选择不评选年度最佳车型。
美国汽车品牌落后于其他多数车企，但通用汽车(GM.N)旗下的别克品牌排名第七。
通用汽车旗下畅销品牌雪佛兰排名第20，GMC排在第23位，凯迪拉克排名第24。
福特汽车(F.N)旗下的福特品牌排在第16位，但其畅销的F-150皮卡被评为最佳皮卡车型，为1999年以来首次获此殊荣。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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