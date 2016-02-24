奥迪当选美国《消费者报告》年度最佳汽车品牌

全球金市：金价持稳可望连四周上扬，静待特朗普就职典礼
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月23日 - 美国《消费者报告》杂志年度汽车品牌排名榜单揭晓，大众汽车 旗下的奥迪品牌名列第一。
紧随其后的分别是富士重工业 旗下的斯巴鲁、丰田汽车 的雷克萨斯、保时捷及宝马 。
基于该杂志的路试、可靠性、安全性能及车主满意度得分，奥迪被评为最佳汽车品牌。
特斯拉Model S电动汽车在2014年和2015年当选《消费者报告》年度最佳车型，该杂志今年选择不评选年度最佳车型。
美国汽车品牌落后于其他多数车企，但通用汽车 旗下的别克品牌排名第七。
通用汽车旗下畅销品牌雪佛兰排名第20，GMC排在第23位，凯迪拉克排名第24。
福特汽车 旗下的福特品牌排在第16位，但其畅销的F-150皮卡被评为最佳皮卡车型，为1999年以来首次获此殊荣。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
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