亚洲汽车品牌主导2013年《消费者报告》榜单前十位

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透底特律2月26日 - 本田和丰田分别有三种汽车车型跻身《消费者报告》(Consumer Reports)年度排名前列，美国汽车无一跻身前十。
本田汽车(7267.T)2013款雅阁被评为最佳中型轿车，奥德赛(Odyssey)被选为最佳迷你面包车，本田CR-V当选最佳小型SUV。
丰田汽车(7203.T)普锐斯混合动力车连续第十年当选“最佳绿色汽车”，而汉兰达(Highlander)当选最佳中型SUV，Scion FR-S被评为最佳跑车。
《消费者报告》表示，排名靠前的汽车必须在可靠性、安全性和实地测试性能中均取得高分。《消费者报告》测试了逾280款汽车，周二发布这一结果。
今年没有美国国内汽车跻身榜单前十位。
斯巴鲁翼豹(Impreza)当选最佳紧凑型汽车，韩国现代汽车的伊兰特当选最佳经济型汽车。
德国奥迪A6和宝马328i分别当选最佳豪华汽车和最佳轿跑车，它们也是跻身榜单前十的非亚洲汽车车型。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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