亚洲汽车品牌主导2013年《消费者报告》榜单前十位

路透底特律2月26日 - 本田和丰田分别有三种汽车车型跻身《消费者报告》(Consumer Reports)年度排名前列，美国汽车无一跻身前十。

本田汽车(7267.T)2013款雅阁被评为最佳中型轿车，奥德赛(Odyssey)被选为最佳迷你面包车，本田CR-V当选最佳小型SUV。

丰田汽车(7203.T)普锐斯混合动力车连续第十年当选“最佳绿色汽车”，而汉兰达(Highlander)当选最佳中型SUV，Scion FR-S被评为最佳跑车。

《消费者报告》表示，排名靠前的汽车必须在可靠性、安全性和实地测试性能中均取得高分。《消费者报告》测试了逾280款汽车，周二发布这一结果。

今年没有美国国内汽车跻身榜单前十位。

斯巴鲁翼豹(Impreza)当选最佳紧凑型汽车，韩国现代汽车的伊兰特当选最佳经济型汽车。

德国奥迪A6和宝马328i分别当选最佳豪华汽车和最佳轿跑车，它们也是跻身榜单前十的非亚洲汽车车型。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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