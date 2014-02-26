特斯拉Model S被《消费者报告》评为年度最佳汽车

日本央行维持政策不变 对经济看法更为乐观（更新版）
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。
路透华盛顿2月25日(记者 Eric Beech) - 美国豪华电动汽车厂商特斯拉出品的Model S被《消费者报告》杂志评选为2014年最佳汽车，而日系汽车在前10位中占了5个席位，这也是日系汽车18年评选历史中表现最差的一次。
克莱斯勒道奇Ram 1500被评为最佳皮卡，这也是克莱斯勒旗下车型自1998年以来问鼎榜首。在另外一场品牌评选中，美国四家汽车厂商在参选的23个品牌中得分最低。
韩国现代汽车(005380.KS)、德国宝马(BMWG.DE)和大众(VOWG_p.DE)奥迪均有车型入围《消费者报告》各车型类别榜首。
《消费者报告》汽车主编RikPaul在声明中表示：“市场的竞争日益激烈。以前只会有个别品牌主导榜单，但最近几年，我们看到越来越多的品牌进入榜单。”
通过对可靠性、安全性和路况表现的测试，《消费者报告》从260种汽车中评选出各类型最佳汽车。
《消费者报告》称，特斯拉Model S因“出色的表现和很多令人赞叹的技术创新”拔得头筹。
报告指出定价8.965万美元的特斯拉Model S“价格昂贵”。
总部位于加州的特斯拉汽车(TSLA.O)表示，公司预计今年将交付大约3.5万辆Model S。而美国市场畅销车型--丰田凯美瑞2013年的销量约为40.8万辆。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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