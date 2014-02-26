特斯拉Model S被《消费者报告》评为年度最佳汽车

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月25日(记者 Eric Beech) - 美国豪华电动汽车特斯拉厂商出品的Model S被《消费者报告》杂志评选为2014年最佳汽车，而日系汽车在前10位中占了5个席位，这也是日系汽车18年评选历史中表现最差的一次。
克莱斯勒道奇Ram 1500被评为最佳皮卡，这也是克莱斯勒旗下车型自1998年以来问鼎榜首。在另外一场品牌评选中，美国四家汽车厂商在参选的23个品牌中得分最低。
韩国现代汽车 、德国宝马 和大众 奥迪均有车型入围《消费者报告》各车型类别榜首。
《消费者报告》汽车主编Rik Paul在声明中表示：“市场的竞争日益激烈。以前只会有个别品牌主导榜单，但最近几年，我们看到越来越多的品牌进入榜单。”
通过对可靠性、安全性和路况表现的测试，《消费者报告》从260种汽车中评选出各类型最佳汽车。
《消费者报告》称，特斯拉Model S因“出色的表现和很多令人赞叹的技术创新”拔得头筹。
报告指出定价8.965万美元的特斯拉Model S“价格昂贵”。
总部位于加州的特斯拉汽车 表示，公司预计今年将交付大约3.5万辆Model S。而美国市场畅销车型--丰田凯美瑞2013年的销量约为40.8万辆。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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