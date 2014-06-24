更新版1-汽车产业：本田等车企将召回近300万辆气囊有缺陷汽车

港报社评：零售市道回稳，商家须转型闯新天--经济日报4月24日
本港零售市道经历两年下跌，暂见回稳，随着五一黄金周将至，预计访港旅客人数增加，商户除了以礼待客，做到宾至如归，更应懂得变阵，才能重新振兴本港零售业。
高田首席执行官高田茂久和首席运营官Stefan Stocker表示，公司正在和安全监管机构和汽车生产商协作。“我们计划进一步加强我们的质量管控体系，而且公司整体将防止再次出现问题，”他们在一份声明中说。
高田发言人表示，尚不清楚召回事件的财务影响，但去年的召回让高田花费了3亿美元。
此外，本田、丰田、日产、马自达、福特、克莱斯勒和宝马称，在美国召回汽车以替换一些汽车的高田安全气囊气体发生器，这些汽车售往包括波多黎各、佛罗里达、夏威夷和维京群岛等高湿度的地区。当被问及为何召回行动没有涵盖其他湿度较高的地区时称，上述多数企业称NHTSA已确定受影响地区。
但是，本田也在阿拉巴马、佐治亚、路易斯安那、密西西比、南卡罗来纳和德克萨斯州召回受影响的车辆。
大多数汽车厂商尚未确定受影响的汽车数量有多少，不过NHTSA在之前的文件中估计，福特和宝马受该问题影响的汽车不会超过100万辆。(完)
(编译 于春红/杜明霞；审校 郑茵/于春红)
本港零售市道经历两年下跌，暂见回稳，随着五一黄金周将至，预计访港旅客人数增加，商户除了以礼待客，做到宾至如归，更应懂得变阵，才能重新振兴本港零售业。
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。