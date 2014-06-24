更新版1-汽车产业：本田等车企将召回近300万辆气囊有缺陷汽车

高田首席执行官高田茂久和首席运营官Stefan Stocker表示，公司正在和安全监管机构和汽车生产商协作。“我们计划进一步加强我们的质量管控体系，而且公司整体将防止再次出现问题，”他们在一份声明中说。

高田发言人表示，尚不清楚召回事件的财务影响，但去年的召回让高田花费了3亿美元。

此外，本田、丰田、日产、马自达、福特、克莱斯勒和宝马称，在美国召回汽车以替换一些汽车的高田安全气囊气体发生器，这些汽车售往包括波多黎各、佛罗里达、夏威夷和维京群岛等高湿度的地区。当被问及为何召回行动没有涵盖其他湿度较高的地区时称，上述多数企业称NHTSA已确定受影响地区。

但是，本田也在阿拉巴马、佐治亚、路易斯安那、密西西比、南卡罗来纳和德克萨斯州召回受影响的车辆。

大多数汽车厂商尚未确定受影响的汽车数量有多少，不过NHTSA在之前的文件中估计，福特和宝马受该问题影响的汽车不会超过100万辆。(完)