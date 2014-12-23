欧洲个股：宝马宣布，将涉及高田问题气囊的汽车召回扩大至全美

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透底特律12月22日 - 宝马汽车 周一宣布，将针对部分车型的地区性召回扩大至全美，涉及召回的汽车都配有高田公司 生产的司机侧气囊气体发生器。此前其他四家汽车公司也都采取了类似的召回措施。
美国国家公路交通安全管理局(The National Highway Traffic Safety Administration/NHTSA)敦促汽车商将召回范围从部分潮湿的地区进一步扩大，它们都逐步照办。
高田称，持续接触高湿度的环境，可能破坏气体发生器中的推进剂，导致气囊膨胀时向车内乘客射出金属碎片。
宝马汽车对NHTSA表示，将在美国替换2004-2006年期间宝马3系列大约14万辆汽车的司机侧前气囊。
最初司机侧气囊的问题只出现在湿度较高的地区，因此NHTSA限定了召回范围。但随着佛罗里达和波多黎各等潮湿地区以外地区也出现这类问题，NHTSA要求这五家汽车商扩大召回范围。
宝马汽车称，该公司没有汽车存在气囊安装不当的问题。
司机侧气囊气体发生器问题至少与五起死亡事故相关。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。