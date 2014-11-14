日本个股：高田公司称将在墨西哥工厂增加两条生产线，以满足召回需要

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透东京11月14日 - 日本高田公司 周五表示，将在墨西哥Monclova工厂增加两条新的生产线，以满足召回汽车的安全气囊气体发生器的更换需求。目前因高田气囊问题，全球有数百万辆汽车被召回。
高田发言人称，不能透露产能增加的规模，并称在本田汽车 周四宣布因高田安全气囊而扩大召回之前，高田就已经计划增加上述生产线。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。