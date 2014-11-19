日本个股：高田称若有必要扩大召回范围，将与NHTSA和车企合作

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京11月19日 - 日本高田公司 周三表示，若有必要如同美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)所敦促，扩大装载可能存在缺陷的安全气囊的汽车召回范围，公司将与美国安全监管部门和汽车制造商合作。
“我们仍在研究(NHTSA要求的)细节，但如果有必要(扩大)召回，我们将与监管部门和车企合作，解决这个问题，”高田发表声明称。
NHTSA周二宣布，已要求高田及有关汽车厂商将此前仅限于美国局部地区的安全气囊召回范围扩大至全国。 (完) (编译 许娜；审校 龚芳)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。