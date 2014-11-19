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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 10:32 BJT

日本个股：高田称若有必要扩大召回范围，将与NHTSA和车企合作

路透东京11月19日 - 日本高田公司 周三表示，若有必要如同美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)所敦促，扩大装载可能存在缺陷的安全气囊的汽车召回范围，公司将与美国安全监管部门和汽车制造商合作。

“我们仍在研究(NHTSA要求的)细节，但如果有必要(扩大)召回，我们将与监管部门和车企合作，解决这个问题，”高田发表声明称。

NHTSA周二宣布，已要求高田及有关汽车厂商将此前仅限于美国局部地区的安全气囊召回范围扩大至全国。 (完) (编译 许娜；审校 龚芳)
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