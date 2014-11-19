日本个股：高田称若有必要扩大召回范围，将与NHTSA和车企合作

路透东京11月19日 - 日本高田公司 周三表示，若有必要如同美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)所敦促，扩大装载可能存在缺陷的安全气囊的汽车召回范围，公司将与美国安全监管部门和汽车制造商合作。

“我们仍在研究(NHTSA要求的)细节，但如果有必要(扩大)召回，我们将与监管部门和车企合作，解决这个问题，”高田发表声明称。