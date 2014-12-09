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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 08:36 BJT

日本个股：本田汽车将在全球扩大召回配备高田气囊的车辆--消息

路透东京12月9日 - 知情人士表示，日本本田汽车 将在全球范围内扩大召回配备高田 气囊气体发生器的车辆。

本田汽车周一表示，由于高田安全气囊存在缺陷，将在全美范围内扩大召回行动。 (完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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