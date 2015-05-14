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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 16:48 BJT

更正-日本个股：本田将在全球再召回480万辆装配高田气囊气体发生器的汽车

(更正：因译文有误，内文第二段改为“日产汽车”，非“马自达汽车”)

路透东京5月14日 - 本田汽车 周四表示，将在全球另外召回480万辆汽车，以替换高田 生产的可能存在缺陷的气囊气体发生器。

一天前，丰田汽车 和日产汽车 才表示，将在全球召回约650万辆汽车。 (完) (编译 许娜；审校 李春喜)
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